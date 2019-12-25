Песков рассказал, представители каких стран приедут на ПМЭФ

По словам пресс-секретаря Путина, сессия будет очень интересной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и политические лидеры из других стран. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Имена других иностранных представителей политик не назвал, но отметил, что у Владимира Путина запланированы встречи со многими. Пресс-секретарь президента России поблагодарил главу Казахстана за желание участвовать в экономическом форуме.

Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее на Piter.tv: пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина пройдет 17 июня.

Фото: Piter.tv