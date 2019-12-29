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"Toyota" на Гаванской улице не пропустила встречный трамвай
Сегодня, 16:34
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Arinablinova

"Toyota" на Гаванской улице не пропустила встречный трамвай

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Рядом с местом столкновения образовалась пробка.

В субботу, 29 февраля, на Гаванской улице автомобиль марки "Toyota" не пропустил встречный трамвай и врезался в него. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль сильно не пострадал, однако сложившаяся ситуация затруднила движение всем остальным. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор" в данном месте образовалась пробка. 

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: toyota, дтп, общественный транспорт, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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