"Toyota" на Гаванской улице не пропустила встречный трамвай

Рядом с местом столкновения образовалась пробка.

В субботу, 29 февраля, на Гаванской улице автомобиль марки "Toyota" не пропустил встречный трамвай и врезался в него. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль сильно не пострадал, однако сложившаяся ситуация затруднила движение всем остальным. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор" в данном месте образовалась пробка.

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки.

Фото: vk.com/spb_today