Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Она решила снять его после своих слов о том, "что сделала женщина, чтобы ее муж не поднимал на нее руку".

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России. Это произошло после ее скандального высказывания о женщинах, который столкнулись с домашними тиранами. Фильм опубликован на YouTube.

Телеведущая пообщалась с юристами, психологами, организаторами благотворительных фондов, которые занимаются решением этой проблемы. Регина Тодоренко заявила, что именно этот фильм, возможно, поможет кому-то избавиться от предрассудков в этой теме.

Стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы узнать о множестве российских женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Регина Тодоренко

Ранее Регина Тодоренко в своем интервью People Talk заявил, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. После этих слов на нее посыпалось много гнева, грязи и обидных слова. Блогер принесла извинения, но все же журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года" и минимум три крупных рекламодателя расторгли с ней контракты.

Почему история с Региной Тодоренко получила такой отклик. Интервью с главой кризисного центра для женщин.

Видео: Instagram/reginatodorenko