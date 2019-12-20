Почему история с Региной Тодоренко получила такой отклик. Интервью с главой кризисного центра для женщин

Вместе с основательницей кризисного центра "Птицы" Наталией Никифоровой обсуждаем скандал с Региной Тодоренко, понятие "виктимблейминг" и проблему домашнего насилия во время самоизоляции.

В интернете сейчас бурно обсуждается история с Региной Тодоренко. Во время интервью ведущая сказала такую фразу про женщин, которые подвергаются насилию: "Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" Что вы думаете об этой ситуации?

Конкретно Регина Тодоренко ничего нового и неожиданного не сказала. Эту точку зрения мы слышим регулярно со всех сторон. Для меня разница только в том, что это сказал человек публичный, лидер мнения, поэтому вреда от высказывания такого человека гораздо больше условной бабушки Зины, которая встретилась нам по дороге из магазина домой. Механизм появления такого мнения один и тот же у всех – это вера в справедливый мир, если мы будем соблюдать какие-то определенные правила, значит с нами ничего плохого не случится. Если это плохое случилось, значит те люди просто не соблюдали правила.

Как вы считаете, медийные люди должны контролировать свою позицию о таких острых проблемах общества?

В моем выдуманном идеальном мире да, конечно, да. Было бы очень неплохо, если бы публичные люди вообще не высказывались на те темы, в которых они не компетентны. Та же Тодоренко могла бы, как журналист, чтобы составить свое мнение, изучить вопрос до того, как пришли возмущенные люди и начали ее тыкать носом в этот вопрос.

Что такое виктимблейминг, и как он проявляется?

Виктимблейминг – обвинение жертвы, идет от той же веры в справедливый мир и проявляться может по-разному. Это и уточняющие вопросы жертве: "Что ты сделал для того, чтобы с тобой этого не произошло то, что произошло?", "Во что ты была одета?", "Может ты сама сделала так, что хороший человек переключился и стал плохим?" Все эти вопросы и есть обвинение жертвы. Люди путают вину и ответственность. Безусловно, мы отвечаем за то, что происходит с нами, за свою жизнь, но мы не можем отвечать за действия других людей. Наш условный преступник – не стихия, не дождь, не ветер и не ураган, это человек, который обладает собственной волей. Отвечать за его волю и поступки никакая жертва не может, это вне ее компетенции.

Что происходит в этот момент в голове у женщины?

В первую очередь это: "Господи, зачем я вообще рассказала? Больше не буду никогда этого делать. Я никогда не обращусь за помощью, мало того, что я пострадала, скажут, что это опять я виновата". Заново переживается ситуация, и закрадывается в голове мысль: "А вдруг я действительно виновата?" Мало того, что у нас есть избитый человек, ему плохо и больно, разрушилась привычная картина мира, и тут приходит кто-то добрый и говорит, что ты сделала это все своими руками.

Можно ли как-то противостоять обвинениям?

Мы можем и должны запомнить, что мы не несем ответственность за действия других людей. Мы можем выбирать только свои действия. Мы выбираем куда пойти, что делать, что сказать. Но что делать ему, выбирает другой человек, он выбирает ударить, поднять руку, изнасиловать – это его компетенция, его выбор, мы в принципе не имеем право отвечать за других людей, это не правомерно и не этично.

Почему мужчина бьет женщину, что в этот момент происходит у него в голове?

Когда рождается ребенок, он не думает, что вырастет, станет маньяком и насильником, женится на хорошей девушке и начнет ее бить. Почему вообще человек совершает плохие поступки? Мы все знаем, что это плохо, нельзя бить людей, это написано в Уголовном кодексе. Когда человек все-таки это совершает, это означает, что его психика подсовывает ему этот вариант в качестве оптимального в сложившейся ситуации. У него в голове нет другого варианта.

Например, один человек знает, что в ссорах нужно разговаривать, если что можно уйти, чтобы остыть, походить вокруг дома. Он с этим знанием воспитан, это его база. А другой человек знает, если у него ссора, чтобы сохранить свое я и свое представление о себе, он должен при любых обстоятельствах остаться тру мужиком, стукнуть по столу и поставить бабу на место, а то его друзья не поймут, и он сам себя не поймет. Для него важнее сохранить представление о нем в своих глазах, чем нарушить некий Уголовный кодекс, который то ли есть, то ли нет. Про это вообще не думается, к тому же, что такое вообще домашнее насилие, все бьют жен, бьет значит любит, потерпит.

Какие-то службы работают с мужчиной, который стал агрессором?

Вообще сейчас в современной криминологию до сих пор мы говорил о жертве, как она должна себя вести, но совершенно забываем о преступнике, который тоже человек и обладает волей. Меня это очень печалит, я очень надеюсь, что наше научное сообщество дойдет до идеи о том, что нужно больше внимания обращать на преступника, изучать его мотивацию. Сейчас у нас мотивация – преступление из корыстных побуждений. Но что такое корыстное побуждение, что за ним стоит, почему человек выбрал именно такой путь – это остается за кадром.

Какой вывод можно сделать из этой громкой истории? Почему общество так резко отреагировало?

Для начала мне кажется, что сейчас вообще все обострилось, мир немножко сходит с ума, мы болезненно на все реагируем. Мы привыкли к тому, что такие вещи говорить недопустимо, особенно если ты сама молодая и красивая жена и мать, на тебя равняются другие девочки. У нас начинает становится какой-то институт репутации. Мне больно и обидно, что у нас такое происходит с Маратом Башаровым, который не просто что-то сказал, а избил свою жену? Почему с ним никто не разрывает контракт? Почему Регина Тодоренко попалась под горячую руку, на нее спустили всех собак? Будет очень хорошо, если она переосмыслит и узнает что-то новое о том мире, в котором она живет, но людей много и таких мнений много, она не одна такая, она ничего не сказала выдающегося.

Как во время самоизоляции изменилось количество обращений в кризисные центры для женщин?

У нас и коллег количество обращений возросло. У нас маленький кризисный центр и по сравнению с мирным временем количество возросло в три раза. Большая часть это не только про насилие, но про тревогу. Это какой-то задел на будущее. Вторая часть обращений о том, что люди начали принимать решение разъехаться и столкнулись с тем, что некуда, а оказывается, не хочу находиться с этим человеком 24 часа в сутки. Очень часто люди сидят друг у друга на головах, это раздражает, напрягает, мы смотрим новости, они нас не радуют, это фоновая тревога, в которой мы постоянно находимся. Плюс мы не знаем, когда это закончится, не можем ничего планировать, даже если человек один, у него все хорошо, он привык к такому ритму, и то его это напрягает.

При этом Валентина Матвиенко заявила о ситуации с ростом домашнего насилия во время коронавируса: "семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период". Почему такие разные мнения?

Предлагаю Валентине Матвиенко провести эксперимент и пожить пару недель в двухкомнатной квартире с мужем и детьми. Одно дело, когда мы переживаем карантин в большой и хорошей квартире с ремонтом, без тревоги о том, что мы будем кушать, когда все это закончится. И совершенно другое дело, когда мы находимся в ограниченном помещении, не знаем, что будет с зарплатой и работой. Это две большие разницы.

Что делать, если ты опасаешься за себя, свое здоровье и жизнь?

Во-первых, нужно попытаться разъехаться на этот период к друзьям, к родителям, на дачу, если мы понимаем, что еще чуть-чуть и это дойдет до рукоприкладства. Можно это заранее обсудить, потом встретиться и понять, как быть дальше. Если вы уже оказались в ситуации, когда пойти некуда, заранее приготовить документы на себя и детей, договориться с подругой или человеком, которому вы доверяете, приехать к нему, если что. Нужно знать и не бояться вызвать полицию. В приложении МВД России если тревожная кнопка, которая показывает телефоны ближайшего к вам отделения, туда можно позвонить. Мы должны помнить, что нарушение самоизоляции не считается нарушением, если вы спасаете свою жизнь и здоровье. Об этом можно вообще не волноваться. Если вы можете бежать – бегите, уходите из квартиры, в которой с вами хотят что-то сделать.

Видео: Piter.TV

Фото: скриншот YouTube-канал PEOPLETALK TV