В эфире ток-шоу Первого канала девочка подала рукой сигнал о помощи при домашнем насилии

Инцидент произошел в выпуске с названием "Сутяжники".

Зрители программы "Мужское/Женское" на российском телеканале заметили, что одна из девочек в выпуске подала международный сигнал о домашнем насилии. В результате аудитория призвала съемочную группу обратить внимание на ситуацию, произошедшую в кадре. Известно, что эпизод телевизионного шоу с названием "Сутяжники" был посвящен родителям двух детей, которые уже много лет сражаются друг с другом за опеку над младшей девочкой. На момент съемки программы обе девочки жили вместе с матерью. В выпуск создатели программы включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку. В какой-то момент неожиданно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии. Речь идет о сигнале, при котором большой палец прижимается ко всей ладони, а затем накрывается остальными пальцами.

"Дети в опасности!", "Девочка просит о помощи! Пожалуйста, заметьте!", "Ребенок показывает сигнал о помощи, неужели ведущие этого не видели?", "Жуть, конечно, ребенок говорит как любит маму и показывает жест жертвы домашнего насилия"... комментарии под роликом

Согласно информации от некоторых СМИ, в настоящее время прокуратура начала проверку по факту домашнего насилия.

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Фото и видео: Первый канал (Кадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023)