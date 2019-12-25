На петербуржца завели уголовное дело за избиение жены

В 2020-2021 годах суды Невского района уже рассматривали уголовные дела в отношении задержанного за насилие над женой и угрозы убийством, однако супруги всегда примирялись.

В Петербурге очередная семейная ссора закончилась возбуждением уголовного дела в отношении мужа-дебошира. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 июля обратилась 39-летняя петербурженка. Она сообщила, что 15 декабря 2021 года её избил муж. Тогда она была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной теменной области, гематомой лобной области. Врачи констатировали тяжкий вред здоровью.

По месту жительства 17 июля был задержан 33-летний муж заявительницы. Он был изобличен в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело.

В 2020-2021 годах суды Невского района уже рассматривали уголовные дела в отношении задержанного за насилие над женой и угрозы убийством, однако супруги всегда примирялись.

На выходных цыгане избили и ограбили мужчину около метро "Международная".

Фото: Piter.tv