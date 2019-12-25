Цыгане избили и ограбили мужчину около метро "Международная"

Петербуржец согласился подсказать дорогу двум мужчинам и 7-летнему мальчику, сел к ним в машину, после чего они напали на него.

Житель Петербурга рассказал о нападении цыган на своего отца. Сначала злоумышленники пристали к мужчине около станции метро "Международная", втерлись в доверие, пожаловались на судьбу и проблемы с поиском работы, а затем заманили горожанина в машину, увезли и избили. Об этом родственник пострадавшего рассказал в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург", чтобы предупредить местных жителей и гостей города об опасности.

Мой отец ехал с работы, зашёл в магазин рядом со станцией м. Международная. После чего к нему прицепились, предположительно, цыгане (двое мужчин, с ними мальчик лет семи), торгующие палёной косметикой из пакетов. Они сказали, продажи плохо идут, хотят перебраться в Приморский район, где папа живёт. По доброте душевной и наивности отец согласился показать им, где можно стоять и сел к ним в машину. Автор поста в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

История закончилась тем, что злоумышленники вывезли мужчину за КАД, избили и ограбили. Как указал автор поста, в сумке у петербуржца была зарплата, документы, два телефона и ключи. Номера машина мужчина не запомнил.

Понимаю, что шанс на миллион, но может кто-то видел их, знает, на какой станции метро они обитают сейчас? Не хочется, чтоб такая ситуация с кем-то повторилась. Автор поста в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Фото: Piter.tv