Точку с шавермой оштрафовали за плохо помытые руки и посуду

В кафе нашли ряд санитарных нарушений.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 25 тысяч рублей "Кафе Кебаб" на Большой Монетной улице. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, ИП Андрей Попов оказался виновным в санитарных нарушениях.

В октябре специалисты осмотрели территорию точки общепита и выявили ряд нарушений. В зоне приготовления шавермы и напитков не нашли раковину для мытья рук, а посетители и персонал пересекались в единственной общей туалетной комнате. Кроме того, многоразовую столовую посуду и приборы плохо мыли в конце дня: для ее грамотного мытья по инструкции необходимы моющее средство специальной концентрации и дезинфицирующее средство, которого на кухне не было. Также нашлись и ковидные нарушения вроде отсутствия дистанции между гостями, разметки на полу, дезинфекции оборудования, инвентаря и помещений, обеззараживания воздуха. Вдобавок для уборки всех помещений и туалета использовалось лишь одно ведро и швабра, график проведения уборки проверяющие также не обнаружили.

Представитель кафе вину полностью признала и заверила, что нарушения устранены. Также представитель просила о невысоком штрафе, поскольку точка переживает тяжелые материальные времена.

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