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Петербурженка отозвала иск к гадалке из-за интимного ритуала по возвращению мужа
Сегодня, 11:43
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Петербурженка отозвала иск к гадалке из-за интимного ритуала по возвращению мужа

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К слову, супруг к женщине так и не вернулся.

Петербургский суд прекратил производство по делу о взыскании компенсации с гадалки. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, иск к колдунье Алле подавала петербурженка по имени Мария. Ситуация получилась довольно курьезной.

Сообщается, что в минувшем марте Мария обратилась к гадалке с просьбой вернуть ушедшего из семьи мужа и предложила 50 тысяч рублей. Гадалка велела Марии в течение пяти минут соединять зажженные свечи, при этом рядом на столе должны были лежать фотография мужа и фаллоимитатор. После "светогого шоу" петербурженке предписывалось выполнить несколько упражнений интимного характера с упомянутым фаллоимитатором. Однако муж не вернулся, поэтому Мария потребовала у колдуньи вернуть деньги.

Гадалка утверждала в суде, что ритуал рабочий, а Мария делала что-то не так, и тогда петербурженка призналась, что не выполняла вторую часть ритуала из-за отсутствия необходимого предмета. В то же заседание Мария попросила отложить судебный процесс, дав Алле шанс, а затем и вовсе отказалась от иска. Пресс-службе женщина пояснила, что муж так и не вернулся, но зато вторая часть ритуала избавила Марию от всех сожалений по супругу, и она благодарна гадалке.

Ранее мы рассказывали, что компьютерного мастера осудили за обман пожилого петербуржца.

Фото: pixabay

Теги: гадалка, иск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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