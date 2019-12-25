Компьютерного мастера осудили за обман пожилого петербуржца

Мужчина получил условный срок.

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Дениса Сергеева к двум годам условно за обманутого пенсионера. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в минувшем июне Сергеев, работающий компьютерным мастером, приехал на вызов к пенсионеру на Наличную улицу: пожилой петербуржец позвонил представившемуся Володей мастеру по объявлению. Мужчина решил воспользоваться престарелым возрастом потерпевшего и вынудил старика заплатить за ремонт ноутбука и покупку запчастей 372 тысячи рублей, хотя работа столько не стоила. С крупной суммой мастер скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В суде Сергеев вину полностью признал, раскаялся в содеянном. Кроме того, мастер добровольно возместил пенсионеру причиненный вред и моральный вред. Суд учел, что мужчина впервые совершил преступление, а также имеет положительные характеристики, помогает деньгами родителям и имеет хронические заболевания.

Ранее мы писали, что неизвестный пытался продать пенсионерке фильтры для воды за 40 тыс. рублей во Фрунзенском районе.

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