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Неизвестный пытался продать пенсионерке фильтры для воды за 40 тыс. рублей во Фрунзенском районе
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib

Неизвестный пытался продать пенсионерке фильтры для воды за 40 тыс. рублей во Фрунзенском районе

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От услуг незнакомца пенсионерка отказалась.

Мошенник пытался обмануть 84-летнюю женщину и продать ей фильтры для очистки воды за 40 тыс. рублей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Жительница Фрунзенского района обратилась в полицию еще 26 октября. По ее словам, к ней в квартиру вошел неизвестный и предложил купить дорогостоящие фильтры для воды. Он представился сотрудником "Водоканала". Пенсионерка от услуги отказалась, сославшись на отсутствие денег.

Сразу же после визита она обратилась в полицию и затем написала заявлении о мошенничестве. 

Ранее полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в ограблении пассажирки. 

Фото: Pixabay

Теги: мошенничество, фильтр для воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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