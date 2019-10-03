В Петербурге наблюдается сокращение точек с шавермой

Горожане и гости Северной столицы переключили своё внимание на сдобу.

В начале августа 2022 года в Петербурге начало значительно сокращаться число торговых точек с шавермой. Их количество уменьшилось на 35,2% по сравнению с мартом. Об этом сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на данные агентства KNRU.

Как подчищали аналитики, в начале текущего месяца в Северной столице насчитывалось 5,9 тыс. заведений общепита помимо кафе и ресторанов. Речь идёт о ларьках, киосках, кондитерских и фуд-траках.

На данный момент в городе насчитывается 1253 точки, продающие шаверму — это значительно меньше, чем наблюдалось раньше.При этом обороты по открытию набирают пышечные и блинные, которые, однако, не становятся популярными у петербуржцев. При этом, увеличивается рост интереса к пекарням, несмотря на небольшие темпы роста в этой сфере бизнеса. За период с марта по август в городе на Неве открыто всего 145 новых заведений, которые специализируются на выпечке.

Ранее мы сообщили о том, что сервис доставки полезной еды "Смекалка" уходит с петербургского рынка в конце лета.

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