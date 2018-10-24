Точилин заявил о нехватке мотивации у "Зенита"

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин объяснил главную проблему в игре петербургского "Зенита". Об этом он рассказал порталу "Евро-Футбол.Ру".

По словам Точилина, в последних матчах сине-бело-голубым не хватает мотивации. Он подчеркнул, что у "Зенита" "нет сейчас такого, что надо биться в каждом матче".

Не хватает ей ответственности в разных эпизодах. Такое ощущение, что сейчас команда Сергея Семака просто плывет по течению. Александр Точилин, экс-главный тренер "Сочи"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 20 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

