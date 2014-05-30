Сергей Вакарин лишился места в парламенте.

Тобольский депутат, обвиняемый в применении насилия к полицейскому, отправлен в отставку. Об этом журналистам рассказал глава местной думы Андрей Ходосевич. На внеочередном заседании парламентарии приняли решение относитель Сергея Вакарина. Их коллегу обвиняют в применении насилия к представителю закона (сотруднику ГИБДД).

Сегодня состоялось внеочередное заседание Тобольской городской думы, на котором депутаты поддержали отставку Сергея Вакарина, депутата по избирательному округу № 23 г. Тобольска. Он обратился с заявлением о досрочном прекращении депутатских полномочий. Андрей Ходосевич, председатель городской думы

Следователи объяснили, что около Тобольска 13 июля был остановлен подозреваемый, который нарушил ПДД. Мужчина находился за рулем Mercedes. Нарушитель пересек сплошную полосу и неоднократно выезжал на полосу встречного движения. После этого он предпринял попытку скрыться от экипажа Госавтоинспекции. Когда инспектор попросил водителя выйти из машины, тот внезапно начал движение. Пострадавший травмировался. Сейчас подозреваемого Сергея Вакарина арестовали на две месяца.

На депутата городской думы Тобольска завели дело из-за сбитого полицейского.

Фото: Telegram/LifeShot