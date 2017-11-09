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Опубликовано видео Lamborghini Urus с новым режимом езды

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Первый кроссовер Lamborghini Urus сможет ездить по пустыне.

Автоконцерн презентовал тизерное видео долгожданной новинки. Однако официально первый кроссовер Lamborghini можно будет увидеть только к концу года. Однако стоит отметить, что подготовка автомобиля находится на финишной прямой, о чем свидетельствует опубликованное видео. На кадрах презентован экстерьер модели. Отмечается, что новинка может подстроится для езды по шоссе, грунту и снегу, а также располагает опциями "Гонка" и "Спорт".

По предварительным данным, Lamborghini Urus будет оснащен двигателем объемом 4 литра и мощностью порядка 650 лошадиных сил. Уже в 2018 году ожидается выход модели с гибридным мотором. Также известно, что всего планируется выпустить 1000 автомобилей, а после увеличить производство до 3500 единиц.

Отметим, что предварительная цена кроссовера составляет от 200 тысяч долларов.
 
Видео: YouTube - Lamborghini

 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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