В Сеть выложили финальный сезон сериала "Двойки" о порноиндустрии

Премьера третьего сезона запланирована на 9 сентября.

Компания HBO опубликовала в YouTube-канале тизер финального сезона сериала "Двойка" о временах расцвета порноиндустрии в США.

По сюжету, в сериале рассказывается о становлении индустрии фильмов для взрослых в Нью-Йорке в середине 1980-х годов. Такие киноленты продавались на кассетах. Премьера третьего и финального сезона запланирована на 9 сентября.

В главных ролях сыграли Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

Ранее вышел трейлер сериала "Тредстоун" по вселенной Джейсона Борна.

Видео: YouTube/ телеканал HBO