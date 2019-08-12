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В Сеть выложили финальный сезон сериала "Двойки" о порноиндустрии

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Премьера третьего сезона запланирована на 9 сентября.

Компания HBO опубликовала в YouTube-канале тизер финального сезона сериала "Двойка" о временах расцвета порноиндустрии в США.

По сюжету, в сериале рассказывается о становлении индустрии фильмов для взрослых в Нью-Йорке в середине 1980-х годов. Такие киноленты продавались на кассетах. Премьера третьего и финального сезона запланирована на 9 сентября.

В главных ролях сыграли Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

Ранее вышел трейлер сериала "Тредстоун" по вселенной Джейсона Борна. 

Видео: YouTube/ телеканал HBO

Теги: двойки, тизер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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