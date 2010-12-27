Титулованный аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google

Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.

В минувшую пятницу, 9 августа в Сан-Франциско состоялся финал международного турнира по программированию Google Code Jam. На крупном соревновании определился победитель-рекордсмен: им стал аспирант университета ИТМО Геннадий Короткевич. До этого победителям удавалось выигрывать на турнире максимум два раза.

По итогам турнира Короткевич опередил американцев Макото Соэджима и Эндрю Хе, набравших по 121 баллу. В числе лидеров также оказались выпускники ИТМО, Борис Минаев и Евгений Каплун.

Ранее в университете рассказывали о том, как студенты представили на суд общественности робота-флейтистку по имени ELSA.

Фото: пресс-служба ИТМО