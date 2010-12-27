Робот-флейтистка из ИТМО завоевала серебро на соревновании робототехники в Сиднее

Робототехники из Петербурга представили робота ELSA.

Юные робототехники вернулись в Петербург после крупнейших в мире соревнований RoboCup 2019. Российская команда стала серебряным призером в номинации юношеской лиги. Призовое место ребятам принес робот ELSA, умеющий играть на флейте. Об этом рассказала пресс-служба ИТМО.

На соревнованиях университет представили учащиеся ФМЛ №239 и первокурсники ИТМО. В номинации RoboCup OnStage Advanced участники представили шоу, созданное с участием роботов. Робот-гуманоид ELSA умеет импровизировать на блок-флейте, распознает аккорды и их последовательность.

Финал состоял из трех этапов. В первом оценивалась исключительно техническая "начинка" роботов. Ребята рассказали о том, как они устроены изнутри. Во втором эксперты подробно расспрашивали участников о деталях проектов. Третий - театрализованное шоу на сцене. Робот должен быть не только представить свои умения, но и взаимодействовать со зрителями. ELSA не только сыграла на флейте, но стала героиней романтической истории.

"Конечно, драматургические тонкости далеко не всегда существенно влияют на оценку судей, однако выступления, отличающиеся цельностью задумки, все равно воспринимаются лучше", - заметил тренер Игорь Лосицкий

Первое место заняла команда из Сингапура, второе - из России, третье - из США.

Всего в соревнованиях участвовало 11 команд из России. Студенты ИТМО показали лучший результат в юношеской лиге. Также сборная университета вместе с участниками из Китая и Мексики победила в соревновании объединенных команд. Им нужно было подготовить совместное выступление на тему спасение мира. При этом оно должно было быть связано с Австралией, где и проходили соревнования.

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Фото: пресс-служба ИТМО