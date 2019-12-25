Титов заявил, что бизнес из-за нерабочих дней должен получить компенсацию

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов дал комментарий по поводу предложения вице-премьера России Татьяны Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Он считает, что необходимо будет из федерального бюджета компенсировать потери бизнеса в этот период. Об этом омбудсмен написал в Facebook.
Любые прочие варианты будут ударом по экономике, и в условиях растущего профицита бюджета этот удар объяснить людям будет невозможно.
Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей
Титов отметил, что в первый месяц локдауна в 2020 году бизнесу пришлось весь груз тащить исключительно на себе.
Напомним, что Голикова предложила президенту России ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Для отдельных регионов предусмотреть нерабочие дни предлагается с 23 октября. Предложение о нерабочих днях поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: kremlin.ru
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