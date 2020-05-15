Титов: только треть предпринимателей могут получить поддержку от государства

Выплатами могут воспользоваться только 28,4% предпринимателей от общего количества МСП.

Бизнес-омбудсмен Борис Титова заявил, что только треть предпринимателей могут получить поддержку от государства. Он сделал это на брифинге 15 мая.

По его словам, аппарат при уполномоченном по правам предпринимателей ведёт мониторинг ситуации с выплатой бизнесу субсидий, по которым на каждого работника положен один МРОТ.

Титов подчеркнул, что результаты анализа показали — выплатами могут воспользоваться только 28,4% предпринимателей от общего количества МСП.

Также бизнесменам тяжело получить банковские кредиты под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Причина в том, что предприятие должно работать больше года и его сфера деятельности должна относится к пострадавшим от коронавируса по ОКВЭД. Титов предлагает отменить последнее условие и оказывать поддержку всем предприятиям.

Ранее Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.