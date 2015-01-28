Титов предлагает оплачивать простой сотрудников во время локдауна

Помимо этого предлагается продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца следующего года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил при введении локдауна и длинных выходных государству в обход работодателя оплачивать простой сотрудников. Предложение было подготовлено к докладу президенту России Владимиру Путину в числе срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, предлагается продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца следующего года, а также компенсировать затраты на тестирование на коронавирус и компенсации на приобретение СИЗ. Предлагается заморозить для МСП рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 года и некоторые другие меры по поддержке бизнеса.

Кроме того, размеры штрафов для малых и средних предприятий (МСП) в России, а также для самозанятых предлагают снизить на 50%.

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