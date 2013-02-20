Размеры штрафов для МСП и самозанятых предлагают снизить

Предложено еще несколько мер поддержки.

Размеры штрафов для малых и средних предприятий (МСП) в России, а также для самозанятых предлагают снизить на 50%. Кроме того, предлагается установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в спецдокладе "МСП/Постковид". Его бизнес-омбудсмен России Борис Титов в рамках своего ежегодного доклада представит президенту Владимиру Путину, пишет ТАСС.

В документе рекомендуется также снижать количество статей КоАП РФ, которые влекут за собой избыточные санкции на субъекты предпринимательской деятельности. Предлагается еще ряд мер.

Так, например, предлагается изменить систему налогообложения бизнеса при росте рабочих мест.

Ранее Piter.TV писал, что россиян с 1 июля обяжут отчитыаться о деньгах на электронных иностранных кошельках.

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