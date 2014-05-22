Россиян обяжут отчитываться о деньги на электронных иностранных кошельках

Отмечается, что это коснется небольшого числа клиентов.

Россиян с 1 июля этого года обяжут отчитываться о деньгах на своих иностранных электронных кошельках. Это коснется тех, кто пополнил счета на сумму более 600 тыс. рублей, сообщает "РИА Новости".

Как подчеркнул глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, данное нововведение затронет небольшое число клиентов. По его словам, это актуально для предпринимателей, которые от клиентов принимают оплату на иностранные кошельки.

Кроме того, запретят принимать иностранные электронные кошельки в магазинах минуя российские кредитные организации. Однако по банковским картам операции не пострадают.

Эксперт объяснил, что изменения приняли для контроля иностранных игроков в стране, поскольку они должны соблюдать российское законодательство.

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