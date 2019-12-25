Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов

Если не оказать производителям аттракционов поддержку, то около 60% из них могут закрыться окончательно.

Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова поддержать производителей аттракционов и разработать для них программу поддержки. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Титов рассказал, что на него с коллективным обращением вышли производители аттракционов. Они просят государство выделить им субсидии размером в один миллиард рублей. В противном случае компаниям придётся закрываться.

Кризис в индустрии был вызван пандемией коронавируса. В российских городах парки аттракционов оказались закрыты на три месяца. Из-за этого многие клиенты производителей аттракционов столкнулись с падением спроса на свою продукцию. Заказами их не обеспечивает и государство.

Сейчас свою работу прекратили почти все производители аттракционов. Если не принять меры, пишут они, то есть большая вероятность того, что они не запустят производства до конца года. Компании предлагают выделять федеральные субсидии в регионы с обязательством обеспечить спрос минимум на миллиард рублей по итогам года. Обычный годовой спрос при этом составляет 2,5 миллиарда.

Сообщается, что если не оказать производителям аттракционов поддержку, то около 60% из них могут закрыться окончательно.

Ранее Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена "списка Титова".