Дмитрий Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня.

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена "списка Титова". Речь идёт о бывшем гендиректоре компании "Трансфин-М" Дмитрии Зотове. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ответ Путина на резолюцию бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Зотов был членом так называемого "списка Титова", куда входят российские предприниматели, проживающие в Лондоне. Многие из них находятся под уголовным преследованием в России. Титов предлагал им вернуться в РФ и обещал, что в случае согласия разбирательство будет происходить без ареста.

Так, например, Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня. Его сразу задержали полицейские, а после суд арестовал как подозреваемого по делу о мошенничестве. При этом Зотов уведомлял Титова о том, что готов сотрудничать со следствием — омбудсмен докладывал об этом президенту Путину.

Титов направил Путину резолюцию, в которой просил Генпрокурора России изучить обоснованность ареста предпринимателя Зотова.

Ранее Титов заявил, что только треть предпринимателей могут получить поддержку от государства.