Титов намерен покинуть пост бизнес-омбудсмена в 2022 году

Уполномоченный при российском президенте Борис Титов намерен покинуть пост бизнес-омбудсмена в июне 2022 года. Об этом представитель по защите прав предпринимателей сообщил в рамках выступления на Всероссийской конференции, которая проводится 25 мая.
Уполномоченный назначается на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую работу.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен
Напомним, что место при президенте РФ Титов получил согласно указу №879 от 22 июня 2012 года.
Конференция по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве уже в 15-й раз. Участники мероприятия обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле, а также поднимают вопросы по таможенному урегулированию и обязательной маркировки товаров.
Путину доложат о "катастрофических" рисках решений судов против бизнеса.
Видео: YouTube / Борис Титов
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