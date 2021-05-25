Титов намерен покинуть пост бизнес-омбудсмена в 2022 году

Предприниматель находится на посту омбудсмена два срока.

Уполномоченный при российском президенте Борис Титов намерен покинуть пост бизнес-омбудсмена в июне 2022 года. Об этом представитель по защите прав предпринимателей сообщил в рамках выступления на Всероссийской конференции, которая проводится 25 мая.

Уполномоченный назначается на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую работу. Борис Титов, бизнес-омбудсмен

Напомним, что место при президенте РФ Титов получил согласно указу №879 от 22 июня 2012 года.

Конференция по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве уже в 15-й раз. Участники мероприятия обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле, а также поднимают вопросы по таможенному урегулированию и обязательной маркировки товаров.

Путину доложат о "катастрофических" рисках решений судов против бизнеса.

Видео: YouTube / Борис Титов