Тысячи работниц из КНДР завезут в Петербург и Ленобласть

В Северо-Западный регион России предложили массово завозить мигрантов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область могут стать пилотными площадками для привлечения трудовых мигрантов из КНДР. Рекрутинговое агентство разместило предложение о поставке до 2000 северокорейских женщин в неделю для работы на предприятиях региона. Соответствующее объявление разместило агентство Агентство "Стартафф".

По условиям предложения, работницы могут быть направлены в швейное производство, сельское хозяйство, а также на отделочные и малярные работы. Эксперты Центра по правам человека КНДР (NKDB) пояснили, что подобные программы реализуются через государственные структуры КНДР, что приводит к значительным удержаниям из зарплат.

Ранее международные организации указывали на риск использования принудительного труда северокорейцев за рубежом.

Ранее в Шушарах провели тотальный миграционный рейд на стройках.

Фото: freepik