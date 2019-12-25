За полгода более 4 тыс. петербуржцев пострадали от укусов собак и диких животных

К счастью, врачи не зафиксировали ни одного случая заражения бешенством.

С начала текущего года 4 401 петербуржец пострадал от укуса животного, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так, более 80 человек укусило дикое животное, собаки покусали 2 182 человека. Ни один укушенный не заразился бешенством. Напомним, заразиться человек может и после укуса, и после оцарапывания бешеного животного, в том числе при ослюнении больным зверем свежих ран и порезов на коже.

Обезопаситься от такого заболевания можно с помощью вакцины. В случае укуса, нужно промыть рану водой, обработать ее перекисью водорода и пойти к врачу.

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Фото: pexels