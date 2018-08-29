Видео из Нью-Йорка: Более 30 тысяч пчел облюбовали палатку с хот-догами на Таймс Сквер

Американские издания и соцсетя пестрят фото и видео с места происшествия..

Огромный пчелиный рой появился в центре Нью-Йорка и облюбовал палатку с хот-догами.

Во вторник днем многотысячный огромный рой появился в самом центре мегаполиса и осел на зонтик палатки с хот-догами. По разным оценкам рой насчитывал от 25.000 до 30.000 тысяч пчел. Полиция оцепила площадь, чтобы многочисленные туристы и жители города не пострадали от насекомых. Затем на место прибыл специалист и с помощью специнструментов собрал рой.

Сообщается, что никто не пострадал, а пчелы отправлены в более подходящее для них место.

Видео и фото: Twitter