В Волгоградской области по факту ДТП с 8 погибшими возбуждено уголовное дело

Среди погибших было трое несовершеннолетних 10, 11 и 17 лет.

В Волгоградской области следственные органы по факту ДТП с 8 погибшими, в том числе 3 детей, возбуждено уголовное дело.

Piter.TV ранее рассказывал первые подробности о ДТП, которое произошло ранним утром 27 июля, где автомобиль "Рено" с пассажирами улетел в оросительный канал с водой. Утром в понедельник, 27 июля, в полицию поступило сообщении, что в оросительном канале вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения находится автомобиль "Рено Логан". Выехавшие на место сотрудники полиции в затонувшем авто обнаружили 5 тел, 3 женщины и 2 мужчины.

Позднее появилось сообщение, что в автомобиле нашли еще три тела. Таким образом, общее количество жертв в этой аварии 8 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних в возрасте 10, 11 и 17 лет. За рулем автомобиля был 28-летний водитель, гражданин Таджикистана.

Региональные следственные органы СКР по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе выяснения обстоятельств ДТП будет проведен ряж экспертиз, в том числе судмедэкспертиза водителя и экспертиза технического состояния автомобиля. Сейчас предварительно установлено, что смерть всех 8 человек наступила в результате утопления.

Фото: МВД по Волгоградской области

Видео: ВК, Сергей Шахов