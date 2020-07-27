Новые подробности: В затонувшем в канале автомобиле в Волгоградской области оказалось 8 погибших

Первоначально сообщалось о 5 погибших.

В затонувшем в оросительном канале автомобиле погибли 8 человек.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности о ДТП, когда "Рено Логан" упал в оросительный канал в Волгоградской области. Утром в понедельник, 27 июля, в полицию поступило сообщении, что в оросительном канале вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения находится автомобиль "Рено Логан". Выехавшие на место сотрудники полиции в затонувшем авто обнаружили 5 тел, 3 женщины и 2 мужчины.

Сейчас стало известно, что в автомобиле было 8 человек, и все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД региона. Еще о троих погибших стало известно, когда срезали крышу машины. Погибли в общей сложности 2 мужчины и 6 женщин. За рулем автомобиля был мужчина 1992 года рождения.

Для расследования причин ДТП будет проведен ряд экспертиз, в том числе судмедэкспертиза водителя и экспертиза технического состояния автомобиля.

Фото: МВД по Волгоградской области

Видео: ВК, Сергей Шахов