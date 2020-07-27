Видео с места трагедии: В Волгоградской области при падении автомобиля в канал погибли пять человек

В улетевшем "Рено" в канал с водой погибли 5 человек.
Управление МВД по Вологодской области сообщает о ДТП с 5 погибшими. Утром в понедельник, 27 июля, в полицию поступило сообщении, что в оросительном канале вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения находится автомобиль "Рено Логан". Выехавшие на место сотрудники полиции в затонувшем авто обнаружили 5 тел, 3 женщины и 2 мужчины.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание машины в канал.
В настоящее время на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.
МВД РФ по Волгоградской области
По сообщениям в СМИ, очевидцы пытались разбить стекла и спасти людей, но не смогли.
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Фото: МВД по Волгоградской области
Видео: ВК, Сергей Шахов
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