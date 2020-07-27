Видео с места трагедии: В Волгоградской области при падении автомобиля в канал погибли пять человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за большой скорости.

В улетевшем "Рено" в канал с водой погибли 5 человек.

Управление МВД по Вологодской области сообщает о ДТП с 5 погибшими. Утром в понедельник, 27 июля, в полицию поступило сообщении, что в оросительном канале вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения находится автомобиль "Рено Логан". Выехавшие на место сотрудники полиции в затонувшем авто обнаружили 5 тел, 3 женщины и 2 мужчины.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание машины в канал.

В настоящее время на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших. МВД РФ по Волгоградской области

По сообщениям в СМИ, очевидцы пытались разбить стекла и спасти людей, но не смогли.

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Фото: МВД по Волгоградской области

Видео: ВК, Сергей Шахов