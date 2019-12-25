В ДТП с микроавтобусом в Туве погиб 5-летний ребенок

Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Микроавтобус под управлением женщиы перевернулся на автодороге Кызыл - Эрзин в Кызылском районе Тувы.

ТАСС со ссылкой на МВД Республики Тувы сообщает, что во время опрокидывания "Тойоты" погиб от полученных травм 5-летний ребенок. Машиной управляла женщина 1984 года рождения. На момент аварии в машине было 10 человек, включая 7 детей. По предварительным данным опрокидывание произошло из-за превышения скорости, так как данный участок дороги прямой и с хорошим асфальтовым покрытием.

Уточняется, что в машине ехали родственники с отдыха. Дети от 3 лет до 13 перевозились без специальных удерживающих устройств. Из 9 травмированных пассажиров 5 человек, 1 взрослый и 4 ребенка, госпитализированы в больницу. Остальные отправлены на амбулаторное лечение.

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Фото: Piter.TV