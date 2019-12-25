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В России тысячи компаний отказались сотрудничать с государством
Сегодня, 11:38
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В России тысячи компаний отказались сотрудничать с государством

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Список компаний был отправлен в Банк России.

Служба финансового омбудсмена опубликовала список из двух тысяч финансовых организаций, которые не наладили взаимодействие с ней. Об этом пишет "Профиль".

Так, в России с 1 января начал действовать закон, согласно которому все финорганизации должны организовать обмен документацией с омбудсменом при помощи личного кабинета. Если этого не будет, то клиента банков, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов не смогут в случае нарушения их прав обратиться в суд.

Список таких компаний опубликовали на сайте службы и отправили в ЦБ. Предполагается, что регулятор в ближайшее время выработает меры, чтобы регулировать ситуацию.

Ранее мы писали, что банки в России отказались поднимать ставку по льготной ипотеке до 7%. 

Фото: pixabay

Теги: банк россии, российские компании, сотрудничество с государством
Категории: Новости России, Лента новостей,

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