Российские банки отказались поднимать ставку по льготной ипотеке

Речь идет о крупных банках.

Крупные банки России не стали поднимать ставку по программе льготной ипотеки до 7%. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, в Промсвязьбанке отметили, что сейчас ставка расти не будет, однако в будущем решение может измениться, все будет зависеть от развития ситуации на рынке. Ставку ниже 7% сохранили также Райффайзенбанк, Росбанк, "Открытие", "Зенит" и "Дом.РФ"

В Совкомбанке ставка составляет 6,75%. Ставку повысили после повышения ключевой ставки ЦБ.

Однако в июле до 7% выросла ставка в банке "Санкт-Петербург" и РНКБ.

Ранее мы писали, что ЦБ предлагает ввести мораторий на санкции банков за несоблюдение новых законодательных требований.

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