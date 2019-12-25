Российские банки отказались поднимать ставку по льготной ипотеке

Крупные банки России не стали поднимать ставку по программе льготной ипотеки до 7%. Об этом пишет "РИА Новости".
Так, в Промсвязьбанке отметили, что сейчас ставка расти не будет, однако в будущем решение может измениться, все будет зависеть от развития ситуации на рынке. Ставку ниже 7% сохранили также Райффайзенбанк, Росбанк, "Открытие", "Зенит" и "Дом.РФ"
В Совкомбанке ставка составляет 6,75%. Ставку повысили после повышения ключевой ставки ЦБ.
Однако в июле до 7% выросла ставка в банке "Санкт-Петербург" и РНКБ.
Ранее мы писали, что ЦБ предлагает ввести мораторий на санкции банков за несоблюдение новых законодательных требований.
Фото: pixabay
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