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ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона
Сегодня, 10:38
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ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона

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Речь идет об обязанности банков предоставлять данные о переводах из-за рубежа.

Банк России предлагает ввести мораторий на санкции банков за несоблюдение новых законодательных требований. Речь идет об усилении контроля за денежными переводами из-за рубежа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя ЦБ.

Напомним, что с 1 октября этого года банки обязаны будут предоставлять в Росфинмониторинг данные о денежных переводах, которые поступили из государств, находящихся в закрытом перечне.

После того, как были приняты поправки, финорганизации стали жаловаться, что нововведения с ними не обсуждались. Банкиры считают, что это потребует значительных финансовых расходов, то есть все поступления из-за рубежа придется отслеживать практически вручную.

Ранее мы писали, что Bentley экс-банкира Бажанова продали на торгах за 4 млн рублей. Начальная цена составляла 1,13 млн рублей. 

Фото: cbr.ru 

Теги: банк россии, денежные переводы из-за рубежа
Категории: Новости России, Лента новостей,

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