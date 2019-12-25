Bentley экс-банкира Бажанова продали на торгах за 4 млн рублей

Бывший президент банка находится в международном розыске.

На площадке Российского аукционного дома продали Bentley Arnage RL бывшего президента "Международного банка Санкт-Петербурга", бывшего сенатора Сергея Бажанова. Машину приобрели за 4,13 млн рублей, сообщило издание "47news".

Начальная цена составляла 1,13 млн рублей. Люксовая иномарка была произведена в 2003 году. За эти годы пробег составил 55 тыс. км. На лот претендовали 47 человек из разных городов. Победителем стал конкурсный управляющий из Петербурга.

Сам Бажанов проживает за границей и находится в международном розыске. Ранее Piter.TV писал, что у него дома в Петербурге прошли обыски.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pexels / Mateusz Dach