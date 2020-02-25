Тимур Бекмамбетов: "Меня не волнует пол человека, которому я доверяю свой проект"

Оператором-постановщиком в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Побег из ада" стала Елена Иванова.

Тимур Бекмамбетов рассказал, чем женщины в кино отличаются от мужчин. В его новом фильме оператором-постановщиком стала Елена Иванова, которая раньше выступала камераменом на площадке. По мнению Бекмамбетова, девушки более ответственны в своей работе. Режиссер считает, что пол человека в киноиндустрии не важен, это сложившийся стереотип.

Меня абсолютно не волнует пол человека, которому я доверяю свой проект. Как правило, девушки более ответственны, чем мужчины. У нас есть Кэтрин Бигелоу, замечательный американский режиссер, она подтверждает, что это абсолютно не важно. Мне кажется, это просто стереотип, который сложился. Тимур Бекмамбетов, режиссер, продюсер

Ранее Piter.TV побывал на съемочной площадке нового фильма "Побег из ада", первую сцену которого снимали в Кронштадте.

Фото и видео: Piter.TV