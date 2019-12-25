Тимати выгнал сразу пять девушек из шоу "Холостяк"

Бороться за сердце холостяка будут 10 девушек.

Главный герой шоу "Холостяк" Тимур Юнусов (Тимати) вновь нарушил правила проекта. Во второй серии вместо одной девушки он решил расстаться сразу с пятью.

Первой, кто покинул проект, оказалась пианистка Елена Мир, которая при знакомстве подарила холостяку кавер на одну из его песен. Тимати заявил, что они слишком разные люди.

После главный герой попрощался с журналисткой Александрой Маслаковой. По мнению музыканта, это не его темперамент.

Третьей покинула проекта визажист, бьюти-эксперт и разработчик косметики Елизавета Фросина. Следом за ней из "Холостяка" ушла Александра Свиридовская. Тимати ометил, что ничего не понял про нее и ничего не почувствовал.

Также за сердце холостяка больше не будет бороться Мария Лобанова. Еще в начале первой серии девушка призналась, что хочет покинуть проект, так как у нее запланирован отдых с семьей.

Таким образом, на шоу "Холостяк" остались 10 девушек. Они вместе с Тимати отправятся в Дубай, где будут бороться за его сердце.

Ранее Тимати попросил Егора Крида быть вторым холостяком на проекте.

Фото: Instagram / holostyak.tnt.official