Тимати попросил Егора Крида быть вторым холостяком на проекте

В первом выпуске шоу рэпер заявил, что девушки пришли на двойного "Холостяка".

В воскресенье, 14 марта, на телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу "Холостяк". В первом выпуске главный герой проекта Тимати объявил девушкам, что они пришли на двойного "Холостяка".

"В этом сезоне будет так: два главных героев – блондин и брюнет", - отметил рэпер, пригласив в зал своего друга Егора Крида.

Стоит отметить, что Егор Крид уже участвовал в "Холостяке". Он был главным героем в шестом сезоне шоу. Избранницей артиста стала Дарья Клюкина. Вне проекта пара не смогла выстроить отношения и рассталась.

Ранее продюсер "Холостяка" рассказал о новом сезоне с Тимати.

Фото: Instagram / holostyak.tnt.official