Тиктокер рассказала, как набрать подписчиков в соцсети

Если вкратце: делайте, что любите.

Блогер и тиктокер Анна Куценко в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала, как набрать подписчиков на платформе TikTok.

Девушка отметила, что в первую очередь нужно заниматься продвижением того, что действительно любишь, и что получается лучше всего. Так вы сможете создавать действительно уникальный контент. Для качественных роликов нужно правильно выбрать телефон, поставить свет и продумать сценарий. Сейчас Анна занимается блогингом вместе с дочкой, а до этого 12 лет инженером.

За три месяца Анне удалось набрать миллионную аудиторию.

Ранее мы писали, что TikTok разрабатывает план действий в случае блокировки в США.

Фото: pixabay