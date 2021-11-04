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Посол Боливии лишился своей должности из-за ролика в TikTok

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Дипломат в комической форме изобразил традицию употребления национального парагвайского напитка.

Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за его публикации в социальной сети TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Дипломат опубликовал ролик, в котором он в комической форме отзывается об употреблении национального напитка терере. При этом он имитировал парагвайский акцент.

После получения информации и оценки обстоятельств посол [Марио] Кронембольд был освобожден от своих обязанностей с 1 ноября 2021 года.

из сообщения МИД Боливии

Палата депутатов Парагвая назвала публикацию Кронембольд в "ТикТоке" оскорбительной и признала его персоной нон-грата. Во внешнеполитическом ведомстве Боливии подчеркнули, данный инцидент не повлиял на дипломатические отношения между двумя государствами.

Ранее cотрудник московского метро показал подписчикам в TikTok секретную станцию.

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Теги: боливия, марио кронембольд, парагвай, тикток
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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