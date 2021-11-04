Посол Боливии лишился своей должности из-за ролика в TikTok

Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за его публикации в социальной сети TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.
Дипломат опубликовал ролик, в котором он в комической форме отзывается об употреблении национального напитка терере. При этом он имитировал парагвайский акцент.
После получения информации и оценки обстоятельств посол [Марио] Кронембольд был освобожден от своих обязанностей с 1 ноября 2021 года.
из сообщения МИД Боливии
Палата депутатов Парагвая назвала публикацию Кронембольд в "ТикТоке" оскорбительной и признала его персоной нон-грата. Во внешнеполитическом ведомстве Боливии подчеркнули, данный инцидент не повлиял на дипломатические отношения между двумя государствами.
Ранее cотрудник московского метро показал подписчикам в TikTok секретную станцию.
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