Тихвинский вагоностроительный завод приостанавливает производство

Тихвинский вагоностроительный завод ушел на простой, который продлится с 17 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно законодательству, в период вынужденной остановки работ, специалисты будут получать 2/3 от средней заработной платы, также сохраняются социальные льготы.
В пресс-службе отметили, что на данный момент весь машиностроительный сегмент непросто переживает переходный период.
Накануне в Ленобласти стартовал Всероссийский форум молодых педагогов.
Фото: ВКонтакте / Форум: Тихвинский вагоностроительный завод, ТВСЗ
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