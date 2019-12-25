Тихвинский вагоностроительный завод приостанавливает производство

Завод приостановили до 31 мая.

Тихвинский вагоностроительный завод ушел на простой, который продлится с 17 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно законодательству, в период вынужденной остановки работ, специалисты будут получать 2/3 от средней заработной платы, также сохраняются социальные льготы.

В пресс-службе отметили, что на данный момент весь машиностроительный сегмент непросто переживает переходный период.

Накануне в Ленобласти стартовал Всероссийский форум молодых педагогов.

Фото: ВКонтакте / Форум: Тихвинский вагоностроительный завод, ТВСЗ