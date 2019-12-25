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Тихвинский вагоностроительный завод приостанавливает производство
Сегодня, 8:29
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Тихвинский вагоностроительный завод приостанавливает производство

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Завод приостановили до 31 мая.

Тихвинский вагоностроительный завод ушел на простой, который продлится с 17 по 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно законодательству, в период вынужденной остановки работ, специалисты будут получать 2/3 от средней заработной платы, также сохраняются социальные льготы.

В пресс-службе отметили, что на данный момент весь машиностроительный сегмент непросто переживает переходный период.

Накануне в Ленобласти стартовал Всероссийский форум молодых педагогов.

Фото: ВКонтакте / Форум: Тихвинский вагоностроительный завод, ТВСЗ

Теги: вагоны, завод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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