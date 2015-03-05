В Ленобласти стартовал Всероссийский форум молодых педагогов

В двухдневную программу форума включены тренинги, мастер-классы и пленарное заседание.

Около 250 молодых учителей (до 35 лет) из 70 регионов России собрались в Ленобласти для обмена опытом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Форум "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" 16 мая открылся в Гатчине танцевальным флешмобом. Молодых учителей напутствовала председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

В двухдневную программу форума включены тренинги, мастер-классы и пленарное заседание. Учителей также ждут насыщенная экскурсионная программа, ярмарка педагогических идей и творческий вечер.

Форум станет третьим по счету – предыдущие два проводились в Выборге и Гатчине. По предложению губернатора региона Александра Дрозденко столица 47 региона стала постоянной площадкой форума.

В конце апреля родители учеников школы в Центральном районе Петербурга обратились в прокуратуру из-за поведения учителя.

Фото: правительство Ленобласти