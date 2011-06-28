Родители учеников школы в Центральном районе собрались в прокуратуру из-за поведения учителя

Взрослым не нравится, как педагог общается с их детьми.

Учитель школы №620 в Центральном районе называла учеников третьего класса "самыми тупыми детьми на планете". Оскорбления учеников на видео записал один из детей. После того, как у родителей появились доказательства, они планируют обратиться в прокуратуру. Об ситуации рассказала "Фонтанка".

Учительница младших классов в грубой форме ругает учеников за их поведение и говорит о том, что это "худший класс" в ее жизни.

Такое ощущение, что вы самые тупые дети на этой планете. Потому что, вы понимаете, когда вы родились, вам говорят: "Не трогай, это кака. А вот это — кушать вкусно". А что у вас к 10 годам с мозгом приключилось? Атрофировался? слышно на видеозаписи.

Кроме того, родители недовольны орфографическими ошибками, которые допускает учитель в переписке. По данным издания, слово "извините" было написано как "извените".

Одна из мам ученика уже обращалась к школьнику психологу и директору школы. Она жаловалась на грубость педагога и ее неграмотность. Они пообещали провести проверку, но видимого результата это пока не дало.

Фото: citywalls