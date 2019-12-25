Тихвинский вагоностроительный завод начнет работу во второй половине августа

Тихвинский вагоностроительный завод возобновит свою работу во второй половине августа. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе губернаторского пресс-клуба.
С середины августа, конца августа. Там сейчас дело уже не в комплектующих, не в подшипнике, а в оборотных средствах: все-таки завод стоял, деньги вымывались со счетов.
Александр Дрозденко, губернатор 47 региона
Представитель завода сообщил ТАСС, что сотрудники предприятия еще не получали уведомлений о выходе на работу.
Завод был остановлен 17 мая с сохранением для сотрудников двух третей от средней зарплаты, а также всех социальных льгот. Официально простой должен продлиться до 1 августа.
Фото: официальный сайт Тихвинского вагоностроительного завода
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