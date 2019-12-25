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Тихвинский вагоностроительный завод начнет работу во второй половине августа
Сегодня, 12:16
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Тихвинский вагоностроительный завод начнет работу во второй половине августа

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Завод был остановлен 17 мая.

Тихвинский вагоностроительный завод возобновит свою работу во второй половине августа. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе губернаторского пресс-клуба.

С середины августа, конца августа. Там сейчас дело уже не в комплектующих, не в подшипнике, а в оборотных средствах: все-таки завод стоял, деньги вымывались со счетов.

Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

Представитель завода сообщил ТАСС, что сотрудники предприятия еще не получали уведомлений о выходе на работу.

Завод был остановлен 17 мая с сохранением для сотрудников двух третей от средней зарплаты, а также всех социальных льгот. Официально простой должен продлиться до 1 августа.

Фото: официальный сайт Тихвинского вагоностроительного завода

Теги: вагоны, тихвин, тихвинский вагоностроительный завод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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