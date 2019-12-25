Тихвинский вагоностроительный завод начнет работу во второй половине августа

Завод был остановлен 17 мая.

Тихвинский вагоностроительный завод возобновит свою работу во второй половине августа. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе губернаторского пресс-клуба.

С середины августа, конца августа. Там сейчас дело уже не в комплектующих, не в подшипнике, а в оборотных средствах: все-таки завод стоял, деньги вымывались со счетов. Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

Представитель завода сообщил ТАСС, что сотрудники предприятия еще не получали уведомлений о выходе на работу.

Завод был остановлен 17 мая с сохранением для сотрудников двух третей от средней зарплаты, а также всех социальных льгот. Официально простой должен продлиться до 1 августа.

Фото: официальный сайт Тихвинского вагоностроительного завода