Тихвинский район стал лидером по вакцинации в Ленобласти

21,5% взрослого населения Тихвинского района привились от COVID-19.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области назвала тройку районных лидеров по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Наиболее активно прививаются жители Тихвинского и Кингисеппского районов и Соснового Бора.

По словам Сергея Вылегжанина, главы комитета по здравоохранению Ленинградской области, 53,7% привитых относятся к пациентам пожилого возраста, то есть, к группе риска. На видеоселекторном совещании с медицинскими организациями руководитель ведомства призвал ускорить мероприятия по иммунизации населения от коронавирусной инфекции и делиться положительным опытом прививочной кампании.

Ранее замначальника Госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Татьяна Погода сообщила, что жители Петербурга, по ее мнению, не спешат проходить курс вакцинации от коронавируса.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области