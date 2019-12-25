Тихвинский День города пройдет в виртуальном формате

В субботу, 4 июля, Тихвин готовится отметить 637 лет со дня основания и 247 – с приобретения городского статуса. В связи с эпидемией, праздник пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Несмотря на то, что согласно постановлению губернатора Ленинградской области в регионе разрешены все массовые мероприятия, местная администрация посчтала необходимым ограничить количество людей на улицах.

В виртуальном пространстве жители смогут поучаствовать в квестах и конкурсах:

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинском парке можно прогуляться при соблюдении особого режима.

Фото: Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Ленобласти, пресс-служба администрации Тихвинского района