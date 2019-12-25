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Тихвинский День города пройдет в виртуальном формате
Сегодня, 12:32
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Тихвинский День города пройдет в виртуальном формате

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В субботу, 4 июля, Тихвин готовится отметить  637 лет со дня основания и 247 – с приобретения городского статуса. В связи с эпидемией, праздник пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Несмотря на то, что согласно постановлению губернатора Ленинградской области в регионе разрешены все массовые мероприятия, местная администрация посчтала необходимым ограничить количество людей на улицах.

В виртуальном пространстве жители смогут поучаствовать в квестах и конкурсах:

Ранее мы рассказали о том, что  в Гатчинском парке можно прогуляться при соблюдении особого режима.

 Фото:  Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Ленобласти, пресс-служба администрации Тихвинского района

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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