Тихвинская и Сиверская больницы закончили прием пациентов с коронавирусом

Стационары для приема зараженных продолжают работать в 6 районах региона и в Петербурге.

В 47-ом регионе уменьшается количество стационаров, оборудованных специально для приема пациентов с COVID-19. На днях к прежнему режиму вернулись Тихвинская и Сиверская больницы. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Напомним, что коронавирусные отделения уже закрыты в Кингисеппе, Рощино, Бокситогроске и Тосно. По-прежнему продолжают борьбу с болезнью медики Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской и Ленинградской областной клинической больниц.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 45 новых случаев коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области