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Тихвинцы выбрали название для нового городского сквера
Сегодня, 14:15
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Тихвинцы выбрали название для нового городского сквера

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В виртуальном голосовании приняли участие свыше 2400 человек.

На этой неделе жители Тихвина определились с названием нового сквера с фонтаном между школой №6 и домом № 50 в 1-ом микрорайоне города. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, большинство горожан отдали свой голос во ВКонтакте за название "У фонтана".

В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 2400 человек. За утвержденный в итоге вариант отдали 724 голоса, а за названия "Школьный сквер" и "Сквер ветеранов" выступили 494 и 365 человек соответственно.

Добавим, что территорию благоустроили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге благоустроят безымянный сквер на Кирочной улице.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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